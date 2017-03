Städteregion.

Fangen wir an dieser Stelle mit der schlechten Nachricht an: Ein barrierefreies Leitsystem im Wurmtal lässt sich nicht realisieren. Ein Aachener Ingenieurbüro, das das Gebiet im Auftrag der Städteregion untersucht hat, kommt zu dem Schluss, dass dort zu viele Steigungen existieren, die sich durch bauliche Maßnahmen nicht so sehr ausgleichen lassen, dass sie für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu bewältigen wären.