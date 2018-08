Städteregion - Nicht nur Motorradfahrer sind zu schnell unterwegs

Nicht nur Motorradfahrer sind zu schnell unterwegs Letzte Aktualisierung: 13. August 2018, 16:37 Uhr

Städteregion. Die Polizei hat am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen und technische Überprüfungen an Fahrzeugen in der Eifel vorgenommen. Gemessen wurde auf den Bundesstraßen 258, 266 und 399 und den Landstraßen 128 und 166.