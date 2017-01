Städteregion.

Selten wurde das Motto einer Veranstaltung so vielseitig umgesetzt wie das des Neujahrsempfangs von Städteregionsrat Helmut Etschenberg am Sonntag. „Energiegeladene Region“ lautete das Thema – und es passte einfach alles: vom Veranstaltungsort, dem Energeticon in Alsdorf, über die unterschiedlichen Talkrunden bis hin zu den Mitmach-Aktionen für die rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.