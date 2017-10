15 Beisitzer und ein Initiativantrag

Zum neuen Vorstand des CDU-Kreisverbandes Aachen-Land gehören auch 15 Beisitzer: Gewählt wurden Ralf Marleaux, Franz Körlings, Catarina Dos Santos, Thorsten Schlebusch, Ulrich Kühn, Helmut Helzle, Maren Franz, Marc Delzepich, Guido Benend, Tim Krüger, Mark Pützer, Lukas Krüger, Ralph Löhr, Edith Nolden und Christoph Hintzen.

Die Delegierten in Eschweiler haben zudem einen Initiativantrag verabschiedet. Sein Titel: „Strukturwandel braucht Verlässlichkeit“. Darin fordern sie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, „keinen Koalitionsvertrag auszuhandeln beziehungsweise zu unterschreiben, der nicht einen planbaren und damit verlässlichen Strukturwandel ermöglicht“.

Bezug genommen wird dabei auf die von der Grünen-Bundestagsfraktion im Bundestagswahlkampf formulierten Ankündigung, die „20 dreckigsten Kohlekraftwerke“ in Deutschland im Laufe der neuen Legislaturperiode vom Netz nehmen zu wollen. Davon sei auch das Kraftwerk Weisweiler betroffen, so der Kreisverband Aachen-Land. Und mit ihm rund 3500 Arbeitsplätze, für die die CDU bis 2035 Ersatz schaffen will.