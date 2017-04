Städteregion.

Neue Technik, neue Möglichkeiten: In diesem Sinne will die Städteregion den Rettungsdienst in ihrem Gebiet optimieren. Nach Aussage von Gregor Jansen arbeitet die Verwaltung deshalb am Aufbau eines Notfallhelfer-Systems, das die versorgungsfreie Zeit eines akut bedrohten Patienten mit Hilfe einer App verkürzen soll.