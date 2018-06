Städteregion.

Der Name könnte auch ein Werbeslogan sein, aber dennoch ist der dahinter stehende Verein eher weniger bekannt. Dabei gibt es das Netzwerk „Sprachentwicklung hat Zukunft“ (SHZ) mittlerweile schon seit 2004. Am Samstag tritt es nach längerer Pause wieder mit einem Symposium in die Öffentlichkeit.