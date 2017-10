Aachen.

„Der Neuanfang ist gemacht – nun sind die Vereine am Zug“, blickte Gerd Förster, Geschäftsführer des Musikverbandes Aachen nach dem Musikfest der Städteregion am Sonntagabend nach vorne. Das musikalische Treffen in den Räumen des Inda-Gymnasiums Kornelimünster, für das sich die musiktreibenden Vereine im vergangenen Jahr bei der Städteregion Aachen stark gemacht hatten, fand aus verschiedenen Gründen allerdings nicht annähernd die Publikumsresonanz wie in den vergangenen Jahren.