Roetgen. Die konkreten Informationen, die die Gegner des Windparks Münsterwald über den Beginn der Rodungsarbeiten für den Baubeginn von sieben Windkraftanlagen besaßen, haben sich bestätigt.

Mehr zum Thema

Am Donnerstag wurde, während viele Menschen den Beginn des Straßenkarnevals feierten, in der Tat mit den Fällarbeiten begonnen. Vertreter der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt teilten ihre entsprechenden Beobachtungen am Donnerstag mit.