Offene Sprechstunden jeden Mittwoch

Bis Ende des Jahres läuft das Bundespilotprojekt „Respekt!“ noch. Es ist eines von bundesweit 18 Projekten, die schwer zu erreichende junge Menschen in den Fokus nehmen. Finanziert wird „Respekt!“ zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den Rest übernimmt die Jugendberufsagentur der Städteregion.

Das Angebot richtet sich an junge Leute zwischen 15 und 25 Jahre, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden und Hilfe benötigen, etwa bei der Wohnungssuche, bei der Sicherung ihres Lebensunterhalts, bei Anträgen und beim Einstieg in den Beruf oder eine Ausbildung.

Wer Hilfe braucht, kann sich einfach per Telefon oder E-Mail an die beiden Projektträger wenden oder die offene Sprechstunden – an allen Standorten jeweils mittwochs von 12 bis 14 Uhr – aufsuchen.

In Aachen ist das Sozialwerk Aachener Christen, Rosstraße 9 bis 13, die richtige Adresse. Kontakt: Telefon 0241/47493531, E-Mail: respekt@sozialwerk-aachen.de.

Im Altkreis ist der Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung (VABW), Nordring 2 in Alsdorf, Ansprechpartner. Kontakt: Telefon 02404/5506-64 oder -42, E-Mail: respekt@vabw.de. Eine zweite Anlaufstelle ist in Stolberg, Cockerillstraße 100, Telefon 02402/1247814 oder unter der Alsdorfer Nummer.