Martin Peters bleibt Vorsitzender der SPD im Altkreis Aachen. Der 35-Jährige wurde beim Unterbezirksparteitag am Samstag in Herzogenrath in diesem Amt bestätigt, das er seit 2010 innehat. Bei der geheimen Wahl stimmten 72 Delegierte für ihn, sechs gegen ihn und drei enthielten sich.