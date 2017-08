Informationen und Ansprechpartner im Internet

Etwa 18 300 Jungen und Mädchen werden an den Grundschulen in der Städteregion von rund 1350 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Von den insgesamt 88 Grundschulen haben neun Teilstandorte.

Drei Schulaufsichtsbeamte sind für die Fachaufsicht zuständig. Beatrix Wollgarten ist Ansprechpartnerin für die Grundschulen in Monschau, Roetgen, Simmerath, Eschweiler und Stolberg und kümmert sich außerdem unter anderem um die Themen „Aachener Modell“ (Begabtenförderung), Seiteneinsteiger und Schultheatertage.

Petra von Jakuboski ist für die 36 Grundschulen in der Stadt Aachen sowie unter anderem für die Bereiche Offener Ganztag, Gesundheitserziehung und Übergang von der Kita in die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführende Schule zuständig. Jörg Funk ist zuständig für die Grundschulen in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen sowie unter anderem für die Themen Sprachstandserhebung, Verkehrserziehung, Regionsunterricht und Englisch in der Primarstufe.

Eltern finden viele Informationen rund um Schule auf der Homepage der Städteregion. Dort gibt es Wissenswertes zu Themen wie Schulpflicht, Fahrtkosten, Inklusion, Besuch einer Schule im Ausland und gesetzliche Grundlagen. Benannt sind auch Ansprechpartner für den jeweiligen Bereich.

Informationen im Netz: wwww.staedteregion-aachen.de/schulamt