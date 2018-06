Städteregion muss die Versorgung sicherstellen

Nach dem nordrhein-westfälischen Rettungsgesetz ist die Städteregion Trägerin des Rettungsdienstes in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Sie ist demnach verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen.

Darüber hinaus muss sie „ausreichende Vorbereitungen“ treffen für Schadensereignisse mit einer großen Anzahl Verletzter oder Kranker (Patientenablage zur Erstversorgung).

Da die Städteregion nicht über eigenes Rettungsdienstpersonal verfügt, vergibt sie dort, wo die regionsangehörigen Kommunen dies nicht leisten können oder wollen, die Aufgaben an Vertragspartner. Das ist in Baesweiler, Würselen sowie in der Eifel der Fall.

Bei der viel diskutierten Bereichsausnahme handelt es sich um eine EU-Vergaberichtlinie, die zum 18. April 2016 in das deutsche Vergaberecht aufgenommen worden ist. Sie besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen auf eine europaweite Ausschreibung verzichtet und die Vergabe auf örtliche Hilfsorganisationen beschränkt werden kann.

Allerdings hat die Anwendung der Bereichsausnahme bei Vergaben im Bereich des Rettungsdienstes zu zahlreichen Klagen geführt. Für eine rechtssichere Klärung soll nun die derzeit laufende Prüfung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sorgen.