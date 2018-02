Städteregion.

Bettina Krebs steht nicht im Verdacht, Sachverhalte gerne zu dramatisieren. Man sollte ihre Worte also uneingeschränkt ernst nehmen, wenn sie sagt: „Das ist eine Rettung in letzter Minute.“ Gerettet werden soll die Geburtshelferkröte. Sie ist massiv vom Aussterben bedroht – in der Städteregion, in Deutschland und in Europa.