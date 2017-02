Städteregion: 39 Prozent der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt

Landschaftsschutz und Landwirtschaft müssen sich keinesfalls ausschließen. Ein gutes Beispiel liefert der Vertragsnaturschutz, den die Städteregion in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut hat. Mittlerweile beteiligen sich 127 Landwirte an dem dazu gehörigen Kulturlandschaftsprogramm und unterhalten eine Gesamtfläche von 837 Hektar. Hierfür erhalten sie eine Aufwandsentschädigung von in der Summe derzeit knapp 450.000 Euro jährlich.

Die Städteregion erstreckt sich über eine Fläche von 549 Quadratkilometern. 98 von ihnen entfallen laut Verwaltung auf die 122 ausgewiesenen Naturschutzgebiete, die 151 Landschaftsschutzgebiete machen 257 Quadratkilometer aus. Die Städteregion besitzt 690 geschützte Landschaftsbestandteile wie beispielsweise Hecken und Baumgruppen und 193 Naturdenkmale, zu denen Felsformationen, Quellen, Einzelbäume und Alleen zählen.

Die Fläche der Städteregion wird zu 39 Prozent landschaftlich genutzt, der fortwirtschaftlich genutzte Teil macht 31 Prozent und der urbane Teil 27 Prozent aus.