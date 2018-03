Städteregion - Kreißsaal des Rhein-Maas Klinikums wegen Grippewelle geschlossen

Bis Freitag 422 Grippefälle registriert

Die Zahl der gemeldeten Grippe-Erkrankten in der Städteregion – jeweils erfasst von Sommer bis Sommer – ist weiter gestiegen: Waren in 2015/16 108 und 2016/17 184 Fälle beim Gesundheitsamt registriert, so wurden seit Sommer bis zum Freitag 422 Erkrankungen aktenkundig.