Städteregion.

Die Zeiten ändern sich. Das gilt auch für die Zuwanderung von Flüchtlingen in die Städteregion. Sie ist mittlerweile weit entfernt von dem Ausmaß, die sie in den Jahren 2015 und 2016 erreicht hatte. Spürbar ist das nicht zuletzt auch in den neun städteregionalen Berufskollegs, an denen in der Summe zwischenzeitlich bis zu 41 sogenannte Internationale Förderklassen (IFK) eingerichtet worden waren.