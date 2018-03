Städteregion - Interaktives Theater: „Fake Paradise“ auf drei Bühnen der Städteregion

Städteregion. Hassreden im Internet, verdrehte Fakten getarnt als Nachrichten, rassistische Parolen: Dem Thema Populismus widmen sich Gerburg Maria Müller und Alessandra Ehrlich in ihrem Stück „Fake Paradise“. Es zeigt die Probleme, die sich stellen, wenn man aus der Informationsflut in den sozialen Medien die „Wahrheit“ herausfiltern möchte.

Das Theaterstück ist eine Produktion des Vereins „New Limes und Wir“.

Wo bitte geht’s zum Paradies? Vier Coaches begrüßen die Besucher im „Fake Paradise“ und machen sie fit für eine Welt, in der alles geht und jeder zählt – oder als Follower gezählt wird. Dort, wo ein Like mehr gilt als das gemeinsame Frühstück. Sie sind mal anbetungswürdig, mal abscheulich und immer aktuell, mal Opfer und mal Täter. Sie verbreiten Fakes, ihre Argumente sind schlecht, aber verführerisch. Wahrheit und Behauptung sind Mittel zum Zweck: die Fake News zum populistischen Stimmenfang ebenso wie das Fake Video zum Mobben von Mitschülern.

Mit „Fake Paradise“ holen der D-Hof für Kinder und Jugendliche in Aachen sowie die Kleinen Offenen Türen St. Castor (Alsdorf) und St. Josef (Stolberg) ein interaktives Theaterstück in die Städteregion. Es soll Jugendliche zur Auseinandersetzung mit dem Begriff „Wahrheit“ anregen. Das Besondere an dem Stück ist die Interaktion: Die Zuschauer sollen sich in die Handlung einmischen.

Eingeladen sind Jugendliche ab 13 Jahren, Schulklassen und Jugendgruppen. Der Eintritt ist frei. Interessierte können sich in den jeweiligen Einrichtungen anmelden. Folgende Termine werden angeboten: Montag, 19. März, 10 bis 11.30 Uhr und 18 bis 19.30 Uhr sowie Dienstag, 20. März, 10 bis 11.30 Uhr: Offene Tür D-Hof, Königsberger Straße 7a in Aachen, Anmeldung per E-Mail an info@d-hof.de; Mittwoch, 21. März, 10 bis 11.30 Uhr und 19 bis 20.30 Uhr: Kleine Offene Tür St. Castor, Im Brühl 1 in Alsdorf, Anmeldung per Mail an kot-st.castor@gmx.net; Donnerstag, 22. März, 16 bis 17.30 Uhr, Kleine Offene Tür St. Josef, Höhenstraße 51 in Stolberg, Anmeldung per Mail an kot-st.josef@t-online.de.

Weitere Infos gibt es unter www.d-hof.de/fake-paradise.