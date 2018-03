Städteregion.

Dieses Thema ist dem Regiosportbund Aachen (RSB) sogar eine eigene Stelle wert: Stephan Mayer hat sie bekommen und kümmert sich jetzt in den Kommunen des Altkreises um „Integration durch Sport“. Der Name ist Programm und spiegelt den neuen Schwerpunkt wider, den der RSB angesichts veränderter gesellschaftlicher Herausforderungen setzen will.