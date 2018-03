Städteregion.

Angesichts der positiven Resonanz konnte der Städteregionsausschuss eigentlich gar nicht anders: Einstimmig hat er beschlossen, den Einsatz von Inklusionshelfern an Schulen in der Städteregion weiter auszubauen. Acht Grundschulen und fünf weiterführende Einrichtungen sind mittlerweile an dem Projekt, das 2015 in seine Pilotphase gestartet war, beteiligt. Und zu Beginn des nächsten Schuljahres sollen drei weitere hinzukommen.