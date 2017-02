Städteregion.

Schon von weitem ist das Gelächter zu hören. Kein Zweifel: Die Schüler haben jede Menge Spaß an diesem Vormittag. Dafür sorgt in erster Linie Patrick Dohmen. Der Vorsitzende des Kompetenzzentrums für Barrierefreiheit (Eukoba) gibt am städteregionalen Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung (BWV) regelmäßig Unterricht.