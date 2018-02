Eschweiler/Stolberg - IG Metall Stolberg/Eschweiler mit Ergebnis zufrieden

Eschweiler/Stolberg.

Haben die Warnstreiks der IG Metall nun ein Ende? Die Tarifparteien der Metall- und Elektrobranche in Baden-Württemberg konnten am Montagabend die Tarifverhandlungen abschließen. Was das nun für Stolberg bedeutet? Das wird sich voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche zeigen.