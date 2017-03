Gut fünf Millionen Euro gibt es vom Bund

Auch vom Bund erhält die Städteregion derzeit erhebliche Investitionshilfen. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sind bis 2020 gut fünf Millionen Euro zugesagt. Förderbedingung ist, dass die Städteregion den Betrag um einen zehnprozentigen Eigenanteil aufstockt.

Beschlossen wurden bereits die energetische Gebäudesanierung auf dem Jugendzeltplatz Tiefenbachtal (225.000 Euro), die Dachsanierung im Trakt C des Städteregionshauses (650.000), der Einbau von Energieüberwachungsanlagen in städteregionalen Immobilien (80.000) und die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage in der Kita Mauerfeldchen in Würselen (180.000).

Geplant werden darüber hinaus der Neubau eines Familienzentrums in Monschau-Konzen (2,2 Millionen), einer Kindertagesstätte in Roetgen (1,78 Millionen) sowie die Anschaffung eines Elektrobusses (500.000).