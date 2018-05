Region - Gute Nachbarn, böse Nachbarn: Ein Blick in die Region

Region.

Vermutlich hat schon der Neandertaler mit den Bewohnern der Höhle nebenan über den nervigen Qualm bei deren letztem Säbelzahntiger-Barbecue gestritten. Zum Tag der Nachbarn am Freitag werfen wir einen Blick in die nachbarschaftlichen Verhältnisse in unserer Region: Auch rund um Aachen sorgen immer wieder angenehme und weniger angenehme Vorfälle zwischen Gründstücksnachbarn für Schlagzeilen.