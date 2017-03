Roetgen/Städteregion.

Keine Frage: Für die Grünen in der Städteregion war es ein ganz besonderer Tag. Just zur Eröffnung des Haustürwahlkampfes in NRW trafen sie sich in Roetgen zur Mitgliederversammlung. Und das war für manche der am Nachmittag im Bürgersaal Anwesenden noch nicht alles: Sie hatten am Vormittag bereits an einer Fortbildung teilgenommen.