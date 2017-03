Gefasst: Trio für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich?

Städteregion.

Unmittelbar nach einem Einbruch in ein Haus am Zeisigweg hat die Polizei im Rahmen der Fahndung in Walheim am Donnerstag drei Wohnungseinbrecher aus Belgien festgenommen. „Die Ermittler gehen davon aus, dass das Trio für einige Einbrüche hier in der Region in Frage kommt“, hieß es in einer Pressemitteilung der Aachener Polizei am Freitag.