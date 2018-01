Städteregion - Feuerwehren sind für die Zukunft gerüstet

Städteregion. 65 Führungskräfte aus den Freiwilligen Feuerwehren des ehemaligen Kreises Aachen trafen sich jetzt in der Feuerwache Stolberg zum Erfahrungsaustausch. In fünf verschiedenen fachspezifischen Workshops wurden dabei die Weichen für die Zukunft gestellt.

Bernd Hollands, Kreisbrandmeister und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, sieht die Feuerwehren mit ihren rund 1800 aktiven, meist ehrenamtlichen Mitgliedern weiterhin gut aufgestellt.

Die Leiter der Abteilungen Atemschutz mit Ralf Neuss an der Spitze befassten sich mit einem gemeinsamen Leitfaden, der die einheitliche Ausbildung der Atemschutzgeräteträger gewährleisten soll. Bei diesem Ausbildungszweig ist auch die körperliche Fitness nicht außer Acht zu lassen, waren sie sich einig. Schon bald wird in der Übungsanlage in Simmerath eine voll funktionstüchtige Brandmeldeanlage für realitätsnahe Übungen zur Verfügung stehen.

Den Ausbildungsbeauftragten stellte Kreisbrandmeister Bernd Hollands das rund 1000 Plätze umfassende städteregionale Lehrgangsangebot vor. Außerdem wurden Themenschwerpunkte für die Fortbildungen festgelegt. Im Juni werden beispielsweise Vertreter des Instituts der Feuerwehr Münster an drei Tagen zu Gast in Stolberg sein. 48 Führungskräfte haben dann die Möglichkeit, vor Ort Seminare des Instituts zu besuchen.

Im Workshop „Sicherheit“ beschäftigten sich die Beauftragten um Werner Graff mit Seminaren der Unfallkasse NRW zum Thema Abwicklung von Unfällen und Ladungssicherheit. Die Einführung eines „Sicherheits-Assistenten“ bei länger andauernden Einsätzen wurde ebenfalls diskutiert.

Mitglieder des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit unter Leitung von Ralf Jüsgens setzten sich kritisch mit der durch das Innenministerium geförderten Werbekampagne zur Gewinnung von neuen Mitgliedern in den Wehren auseinander, und der Arbeitskreis „Brandschutzerziehung“ befasste sich mit den Erfahrungen der im letzten Jahr angeschafften Materialkoffer. In diesem Jahr stehe die Brandschutzaufklärung für Senioren im Fokus, berichtete die Leiterin des Arbeitskreises, Nicole Mahr.

Kreisbrandmeister Bernd Hollands dankte den Teilnehmern für ihre engagierte Mitarbeit. Ein besonderer Dank ging an Andreas und Alfred Hoppe sowie Karl-Heinz Rombach von der Versorgungseinheit der Feuerwehr Stolberg, die für das leibliche Wohl der Lehrgangsteilnehmer sorgten.