Die Polizei rät: Bei verdächtigen Anrufen immer den Notruf 110 wählen!

Trickbetrüger haben viel Fantasie. „Die Täter überraschen einen immer wieder“, sagt Elke Laukamp. Nicht nur der Enkeltrick variiert, auch Betrügereien an der Haustür laufen nach immer neuen Maschen ab. Jüngst warnte die Aachener Polizei vor Dieben, die sich als Stawag-Mitarbeiter ausgaben. Und seit Rauchmelder Pflicht sind, gehen Betrüger auch schon mal als angebliche Rauchmelder-Kontrolleure von Tür zu Tür.

„Ganz perfide“, sagt Laukamp, „sind Kriminelle, die sich als Polizisten verkleiden. Die zeigen dann womöglich einen selbst gebastelten Ausweis vor und kassieren alles Bargeld ein mit der Begründung: Das ist Falschgeld.“ Und vor kurzem, erzählt die Präventionsexpertin, meldete sich ein Mann telefonisch bei seinem Opfer, erzählte von Einbrüchen in der Nachbarschaft und kündigte an, er werde alle Wertsachen vorübergehend in Verwahrung nahmen: „Legen Sie schon mal alles raus!“

Wer sich erfolgreich vor Betrügern schützen will, sollte sich eine große Portion Misstrauen zulegen, rät Seniorenberater Wilhelm Schäfer dringend. Niemals sollte man Fremde in die eigene Wohnung lassen. Besonders wenn Trickbetrüger zu zweit auftreten, ist das Opfer nämlich schnell abgelenkt. Und später sind die Schubladen ausgeräumt.

Die wichtigsten Präventionstipps der Polizei: Misstrauisch sein und den Telefonhörer sofort auflegen, sobald ein angeblicher Enkel Geld fordert! Niemals Geld an Unbekannte übergeben! Bei verdächtigen Anrufen die Polizei über den Notruf 110 informieren! Und wer Opfer geworden ist, sollte auf jeden Fall Anzeige erstatten.

Die Seniorenberater der Polizei beantworten Fragen zum Thema Sicherheit und gestalten auch Informationsveranstaltungen für Senioren. Interessierte Gruppen wenden sich an das Kommissariat Vorbeugung, Jesuitenstraße 5 in Aachen, Telefon 0241/9577-34401.

Infos im Netz:

www.polizei.nrw.de/aachen