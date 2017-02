AGFS: 1993 auf Initiative des Landes NRW gegründet

Die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“ (AGFS) wurde 1993 auf Initiative des Landes NRW als Verein gegründet. Dies geschah in Anknüpfung an das Modellprogramm „Fahrradfreundliche Städte“.

Seitdem hat sich die AGFS zum wohl wichtigsten Kooperationspartner der Landesregierung für alle Belange der sogenannten „Nahmobilität“ entwickelt.

Hierzu zählt die gesamte nicht motorisierte Mobilität, also zu Fuß gehen, Rad fahren, Skate- und Kickboard oder Inliner fahren sowie die Nutzung von Rollstühlen und Rollatoren.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft liegt auf dem Fahrrad, weil dieses die Fortbewegungsmöglichkeit mit dem weitesten Aktionsradius und dem größten Verlagerungspotenzial weg vom Auto ist.