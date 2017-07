Explosionsgefahr gebannt: Sperrung der Trierer Straße aufgehoben

Aachen-Brand.

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in Aachen-Brand zu sprengen. Der Eingangsbereich des Geldinstituts wurde schwer beschädigt. Wegen akuter Explosionsgefahr mussten die Anwohner zeitweise evakuiert und ein Entschärfer eingesetzt werden.