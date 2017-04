Städteregion.

Am Ende brachte auch die von der SPD geforderte geheime Abstimmung ein eindeutiges Ergebnis: Mit 35 Ja-Stimmen wurde am Donnerstag der städteregionale Haushalt 2017 beschlossen. Das waren exakt so viele Stimmen, wie sie CDU und Grüne inklusive Städteregionsrat Helmut Etschenberg an diesem Abend aufbieten konnten.