Städteregion.

Nessie sträubt sich ein wenig. Ihr stacheliger, gelb-brauner Körper zappelt in den Händen von Amine Fehr. Die Tierheilpraktikerin setzt Nessie auf die Waage in ihrer Praxis in Stolberg-Büsbach. Die weibliche Bartagame beruhigt sich, hält die Krallen jetzt still unter dem Körper. Sie lässt die Routineprozedur über sich ergehen.