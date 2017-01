Zum Studienbeginn 1994 in die Städteregion gezogen

Dr. Monika Gube (42) stammt aus der Vulkaneifel und lebt, seit sie 1994 ihr Medizinstudium an der RWTH Aachen begann, mit ihrem Ehemann in der Städteregion. Nach sechs Jahren Studium hat sie drei Jahre im damaligen Kreiskrankenhaus Marienhöhe in Würselen gearbeitet. Gube hat anschließend zwei Facharzttitel erworben, ist Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie für Arbeitsmedizin.

Durch ihre Tätigkeit in der Arbeitsmedizin hat sich Monika Gube beruflich mehr in Richtung Wissenschaft und Lehre an der Uniklinik Aachen orientiert. Ende 2012 hat sie im Fach Arbeits- und Sozialmedizin habilitiert und ist dann ins Leitungsteam des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin eingestiegen.