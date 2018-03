Städteregion.

Dialogfähigkeit ist ein etwas sperriges Wort aus dem Vokabular der Soziologie. Dennoch beschreibt es ziemlich treffend, was die Grundlage für öffentlich geführte Diskussionen ist – und was einige Zeitgenossen manchmal vermissen lassen. Zu diesen gehören sicherlich nicht jene, die sich am Donnerstag beim Schülervertretungstag der Städteregion im Aachener Tivoli eingefunden haben.