Ehrenamt und Brauchtumspflege: Städteregionstag entscheidet im April Von: gro

Letzte Aktualisierung: 17. Februar 2017, 14:00 Uhr

Städteregion. Eigentlich ist es guter Brauch, dass Entscheidungen in den politischen Gremien der Städteregion vertagt werden, wenn weiterer Beratungsbedarf angemeldet wird. In der Sitzung des Kulturausschusses drohte dieser Brauch aber in Gefahr zu geraten, weil die CDU trotz des von SPD und FDP erbetenen Aufschubs zunächst auf einen Beschluss pochte.