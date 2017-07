Städteregion.

Ganz so reibungslos, wie es sich die Beteiligten gewünscht hatten, läuft es dann doch nicht: Bis vor ein paar Tagen hatten die Lehrerinnen und Lehrer des Euregio-Kollegs in Würselen zwar eine Kündigung ihres bisherigen Arbeitgebers in Händen, aber noch keinen Vertrag mit dem neuen Arbeitgeber.