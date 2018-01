Zweite Phase des Vergabeverfahrens beginnt

Das gewählte Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb geht in die zweite Phase. Nachdem die Frist für die Interessenbekundung an der Ausschreibung am Dienstag abgelaufen ist, wird die Städteregion nun die fachlich geeigneten Interessenten ermitteln und diese voraussichtlich am 19. Februar zur Abgabe eines Angebotes auffordern.

Einzureichen ist ein Erstangebot auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses. Danach folgen Verhandlungen, die sich an einem einheitlichen Fragenkatalog orientieren.

Die letzte Phase des Verfahrens beginnt mit der Aufforderung zur Abgabe „letztverbindlicher“, das heißt endgültiger Angebote. Die Städteregion entscheidet dann anhand der Angebote und der Zuschlagskriterien über die Vergabe.