Stadt Aachen unterhält weiterhin Gebäude

Das Gebäudemanagement für die 19 Schulen in Trägerschaft der Städteregion – neun Berufskollegs, sieben Förderschulen, Abendrealschule, Weiterbildungskolleg und eine Schule für Kranke – ist eine durchaus komplizierte Angelegenheit. Denn im Vorfeld der am 21. Oktober 2009 vollzogenen Gründung der Städteregion haben der damalige Kreis Aachen und die Stadt Aachen vereinbart, dass die Stadt auch nach der Übernahme von Schulen durch die Städteregion weiterhin für das Gebäudemanagement in ihrem Gebiet zuständig sein soll.

Diese Zuständigkeit umfasst technische, infrastrukturelle, kaufmännische und koordinierende Leistungen und erstreckt sich auf fünf Berufskollegs, zwei Förderschulen, die Schule für Kranke und die Abendrealschule.

Aus diesem Grund soll die Hälfte der „mindestens“ vier Millionen Euro aus „Gute Schule 2020“ der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt werden – „für die Anpassung an digitale Standards“, wie es Thomas Pilgrim aus Sicht der Städteregion formuliert.