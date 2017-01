Veranstaltungsprogramm und Projekt-Infos

Die Biologische Station mit Sitz an der Zweifaller Straße 162 in Stolberg hat auch für das Jahr 2017 ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm erstellt, das jetzt vorliegt. Es kann im Internet unter www.bs-aachen.de abgerufen werden. Dort sind Anmeldungen ebenso möglich wie telefonisch unter Telefon 02402/ 12617-0.

Das Programm wird in den kommenden Wochen auch in den Rathäusern der regionsangehörigen Kommunen, in zahlreichen Filialen der Sparkasse Aachen sowie in den Verwaltungsstellen der Städteregion ausgelegt.

Ausführliche Informationen zum 2017 auslaufenden Projekt „Rur und Kall“, an das das Projekt „Auenkorridor“ anknüpft, finden sich im Internet unter www.rurundkall.de.