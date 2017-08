Veranstaltung zur Wahl für junge Leute

„Jetzt schlau machen für die Bundestagswahl 2017“ ist der Titel einer Veranstaltung der Reihe „Das geht! Dialog zwischen Jugend und Politik“ am Dienstag, 12. September, von 10 bis 14 Uhr in den Kurparkterrassen, Dammstraße 40 in Aachen. Junge Leute erhalten hier Informationen zu den Parteien, die zur Wahl stehen, und können mit Politikerinnen und Politikern aus der Region sprechen. Nähere Informationen zum Programm und Anmeldung unter www.dasgeht.de/wahlen2017.

Ansprechpartner für Jugendliche, nicht nur bei Fragen zu der Veranstaltung, sind im Bildungsbüro: Vera Kaim, Telefon 0241/5198-4325, vera.kaim@staedteregion-aachen.de; Pia Kraushaar, Telefon 0241/5198-4325, pia.kraushaar@staedteregion-aachen.de; Florian Weyand, Telefon 0241/5198-4333, florian.weyand@staedteregion-aachen.de.