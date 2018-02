Städteregion - Betrunkener Fahrer torkelt gegen eigene Autotür

Städteregion. Die Polizei hat am Wochenende in der Städteregion fünf Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die mit zum Teil mit deutlichem Alkoholpegel hinter dem Steuer saßen. Den Vogel schoss ein 32-jähriger Autofahrer in Eschweiler ab. Als er auf Aufforderung der Polizisten ausstieg, taumelte er völlig unkontrolliert umher und lief gegen die eigene Autotür.

Mit 1,6 Promille hatte er hinter dem Lenkrad gesessen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er erst mal los.

In Aachen hatte es ein 21-jähriger Lieferwagenfahrer an der Ludwigsallee nicht mehr rechtzeitig geschafft zu bremsen. Er fuhr an einer Ampel auf einen bereits wartenden Pkw auf. Ursache war auch hier Alkoholgenuss. Der Wagen wurde sichergestellt, der Führerschein auch.

Ebenfalls am Wochenende erwischten die Beamten bei punktuellen Kontrollen in der Region zehn Autofahrer, die mit Auto - oder in einem Fall - mit einem Motorroller unterwegs und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Einige von ihnen hatten eine solche nie erworben, der Großteil hatte den Führerschein aber in der Vergangenheit wegen Alkohol am Steuer abgeben müssen.

Die Kontrollorte lagen in Aachen, Eschweiler, Alsdorf und in Herzogenrath.