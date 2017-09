Städteregion.

Die Auszubildenden haben bei den Abschlussprüfungen in diesem Sommer wieder einmal gezeigt, wozu sie in der Lage sind. In der Städteregion schlossen insgesamt 236 junge Erwachsene ihre Ausbildung mit Bestnote ab, also rund acht Prozent aller angetretenen Prüflinge.