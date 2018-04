Städteregion - Beim Sportabzeichen sind viele Schulen sehr aktiv

Städteregion. 2017 hat die Sparkasse Aachen gemeinsam mit dem Stadtsportbund Aachen und dem Regiosportbund erneut einen regionalen Sportabzeichen-Wettbewerb für Schulen ausgelobt. Jetzt haben die Gewinnerschulen die Geldpreise in Höhe von insgesamt 10.000 Euro erhalten. Zusätzlich konnten sich zwei Schulen über einen Sonderpreis freuen.

Als Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) fördern die Sparkassen das Deutsche Sportabzeichen. Es ist die bekannteste und bedeutendste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports in Deutschland. Rund eine Million Vereins- und Freizeitsportler bestehen jährlich die Prüfungen.

„Sport fördert ein gutes gesellschaftliches Miteinander durch Teamgeist, Toleranz und fairen Wettbewerb“, begründet Sparkassenvorstand Wilfried Nellessen das sportliche Engagement der Sparkasse. „Traditionell unterstützen wir die vielfältigen Sportangebote in der Region. Und was liegt näher, als mit dem Sportabzeichen schon in der Schule zu beginnen.“ Deshalb schreibt die Sparkasse Aachen zusätzlich zum bundesweiten Sportabzeichenwettbewerb jedes Jahr einen lokalen Wettstreit für die Schulen in der Region aus.

Der Wettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt. Kategorie 1 umfasst die Schulen mit bis zu 300 Schülerinnen und Schülern, die Kategorie 2 die Schulen mit mehr als 300 Schülern. Die Schulen aus der Städteregion, die 2017 im Verhältnis zur Anzahl der Schüler die meisten Sportabzeichen abgelegt haben, konnten jetzt ihre Gewinne in Empfang nehmen.

Den mit 1300 Euro dotierten ersten Platz in der Kategorie 1 erreichte die Kalltalschule Lammersdorf, die im Vorjahr Platz 4 belegte. Die Plätze zwei bis fünf belegten die GGS Gressenich (1100 Euro), die GGS Breinig (900 Euro), die Karl-Kuck-Schule in Aachen (700 Euro) und die GGS Mausbach (500 Euro). In der Kategorie der Schulen mit mehr als 300 Schülern, die Geldpreise in gleicher Höhe erhielten, sicherte sich der Vorjahressieger GGS Laurensberg den ersten Rang vor der Bischöflichen Liebfrauenschule Eschweiler, dem Städtischen Gymnasium Eschweiler, der Gesamtschule Eschweiler und dem Einhard-Gymnasium Aachen. Die leistungsunabhängigen Sonderpreise über je 500 Euro gingen nach Eschweiler an die Barbaraschule sowie die Städtische Realschule Patternhof.

Ein besonderer Dank der Sparkasse galt den Sportabzeichen-Beauftragten des Stadtsportbundes Aachen und des Regiosportbundes sowie den vielen Helferinnen und Helfern in den Vereinen. „Sie schaffen mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement Jahr für Jahr die organisatorischen Voraussetzungen rund um das Sportabzeichen in der Region“, sagte Sparkassenvorstand Wilfried Nellessen. Ohne sie seien Training und Abnahme des „Fitnessordens“ in dieser Form nicht möglich.

Jedes Jahr werden die besten Engagements für das Deutsche Sportabzeichen gesucht. Seit dem 1. April läuft bereits der neue bundesweite Wettbewerb der Sparkassen. Mitmachen kann jeder. Ob Jung oder Alt, ob Menschen mit oder ohne Behinderung. Im Wettbewerbszeitraum von April bis Dezember haben Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen, Behörden und auch Einzelpersonen die Chance auf Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro. Das Preisgeld ist gebunden an sportbezogene Sachausgaben oder Veranstaltungen. Auch der neue Regionalwettbewerb der Sparkasse Aachen für die Schulen in der Region mit Preisgeldern im Gesamtwert von 10.000 Euro ist bereits gestartet. Weitere Informationen zu den Wettbewerben, den Abnahmestellen für das Sportabzeichen in der Region und den sportlichen Leistungsbedingungen gibt es in allen Sparkassen-Filialen.