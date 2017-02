Alkoholabhängigkeit steht klar an erster Stelle

Mehr als ein Drittel der im vergangenen Jahr betreuten 1234 Klienten war bzw. ist alkoholabhängig (420). Auch Cannabis- (240) und Heroinsucht (212) sind stark vertreten. Dagegen finden sich nur wenige Menschen mit pathologischer Spielsucht (43) oder aufgrund von Tabak-Abhängigkeit (22) in den Beratungsstellen ein.

Fünf Menschen wurden im vergangenen Jahr aufgrund von Essstörungen behandelt. Der jüngste Patient war zehn Jahre alt und wurde von seinen Eltern aufgrund seiner exzessiven Smartphone-Nutzung zur Suchtberatung gebracht.

Jeder sechste Klient war 2016 zwischen elf und 25 Jahren alt. Den größten Teil der Abhängigen machten aber die 31- bis 40-Jährigen aus. Nur knapp fünf Prozent der Klienten waren älter als 60 Jahre, der älteste von ihnen war 80.

Die Suchtberatung bietet über die Angebote in ihren beiden Beratungsstellen hinaus auch ein 24-Stunden-Notfalltelefon an. Unter Telefon 0800/7824800 helfen geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter in einer Krisensituation weiter.