Befragung: Besucher sehen im KuK etwas Besonderes

Öffnungszeiten der aktuellen Ausstellung

Fragen zur Besucherbefragung beantwortet Nina Mika-Helfmeier, KuK-Leiterin und Leiterin der Stabstelle Kultur der Städteregion, unter Telefon 0241/5198-2664.

Noch bis zum 10. September ist die Ausstellung „Lola Garrido – World in Images“ im KuK an der Austraße in Monschau zu sehen. Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Montags ist geschlossen. Informationen gibt es im Internet unter www.kuk-monschau.de