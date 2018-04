Städteregion.

Lena Kilian, angehende Landwirtin, war vier Wochen auf einem Bauernhof in Dänemark. Angelina Izbudak, angehende Erzieherin, arbeitete in einer Kindertagesstätte im schwedischen Stockholm. Nik Esser, Auszubildender im Garten- und Landschaftsbau, legte in einem Nationalpark in Nordirland einen Rosengarten an.