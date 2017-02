Städteregion.

Wer die Abfallberatung der AWA Entsorgung GmbH finden möchte, der muss ganz schön suchen. Die Zeiten, in denen ihre Mitarbeiter in den Rathäusern in der Städteregion bzw. im Kreis Aachen anzutreffen waren, sind lange vorbei. Schon seit 2007 sind sie zentral in Weisweiler untergebracht. „Das ist aber kein Problem“, versichern Regina Brück und Hermann-Josef Ostlender.