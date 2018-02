„Shift“-Projekt: Peter Stollenwerk setzt sich mit dem Westwall auseinander

Im Rahmen des „Shift“-Projektes“, das in Zusammenarbeit mit dem KuK und der Städteregion Aachen ein Netzwerk für Fotografen aus der weiteren Region bietet, wurde zeitgleich eine Ausstellung von Peter Stollenwerk aus Steckenborn im sogenannten Kabinett des KuK auf der zweiten Etage des Hauses eröffnet. Stollenwerk leitet seit vielen Jahren die Lokalredaktion dieser Zeitung in der Eifel und präsentiert im KuK sein Fotoprojekt „Höckerlinie – Skulptur in der Landschaft“. Im Mittelpunkt dieses Projektes steht der Westwall, der zwischen 1936 und 1940 als militärisches Bollwerk an der westlichen Grenze Deutschlands gebaut wurde.

Bei den mehrreihigen Höckerlinien, die auf vielen Kilometern noch teilweise unversehrt erhalten sind und aus pyramidenförmigen Betonkegeln bestehen, interessierte ihn weniger der zweifelhafte militärische Nutzen als vielmehr die immer noch abweisende Wirkung des seit rund 80 Jahren als selbstverständlich hingenommen Betonbauwerkes, das die Landschaft durchzieht.

Zu den frühesten Kindheitserinnerungen des Fotografen zählt die Sprengung der Höcker, die sich auf einer Wiese seines Elternhauses befanden. „Als Fotograf habe ich die Höckerlinie zwischen Monschau und Aachen stets als Skulptur in der Landschaft als Teil meiner Heimat mit ihrer eigenartigen Ästhetik wahrgenommen. Mensch und Natur haben sich mit den Panzersperren längst arrangiert. Mal dienen sie als wilde Müllabladeplätze oder als Fundament für Viehunterstände. Es haben sich Biotope entwickelt und Rückzugsgebiete für scheue Tiere. In meinen Fotografien möchte ich die Wirkung und Veränderung der Betonbauwerke in der Natur, ihre eigenartige Ästhetik und den Umgang des Menschen mit diesem ungeliebten Relikt der jüngeren Geschichte darstellen“, sagt der Fotograf über seine Arbeit, mit der es ihm auf eindrucksvolle Weise gelingt, das oft widersprüchliche und eigenwillige Verhältnis der Menschen zu diesem Bauwerk auszudrücken und festzuhalten. Diese Ausstellung ist bis zum 11. März zu sehen.