Aachen/Berlin - Atomkonzern-Mitarbeiter an Tihange-Gutachten beteiligt

Aachen/Berlin. Zwei Mitarbeiter des Atomkonzerns Framatome (ehemals Areva) sind an der Ausarbeitung des Gutachtens der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) zu den umstrittenen belgischen Meilern Doel 3 und Tihange 2 beteiligt gewesen. Das bestätigte RSK-Chef Rudolf Wieland gegenüber unserer Zeitung.

Weil Framatome am Bau der Kraftwerksblöcke beteiligt war und eine Framatome-Tochter Brennelemente aus Lingen an die belgischen AKW liefert, gibt es Kritik. Der Vorwurf etwa vom stellvertretenden Grünen-Fraktionschef Oliver Krischer: Befangenheit.

Laut Gutachten sind die Risse in den Meilern weitgehend unbedenklich. Wieland erklärte, dass ein Areva-Mitarbeiter in dem zuständigen RSK-Ausschuss saß. Dort sei aber keine Entscheidungskompetenz. In der RSK selbst sitze eine Areva-Mitarbeiterin. „Am Tag, als wir über das RSK-Gutachten abgestimmt haben, war sie aber nicht anwesend“, sagte Wieland.

Von den 16 Mitgliedern müssen bei Abstimmungen nur elf anwesend sein. Man achte stets darauf, dass etwa Betreiber - die auch in der RSK vertreten sind - nicht an Abstimmungen über ihre eigenen Anlagen beteiligt seien. „Anhaltspunkte für eine Befangenheit bestanden und bestehen in diesem Fall nicht“, teilte das Ministerium dem WDR mit.

Das Gutachten müsse nicht neu bewertet werden. Wieland: „Bisher gibt es nirgendwo fachliche Kritik.“ In der Sache würde er jederzeit diskutieren, aber es sei nicht richtig, Beteiligte schlechtzureden.