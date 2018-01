Städteregion - Aseag startet „eTicket“: Viele Kunden ignorieren die Geräte

Städteregion.

Aller Anfang ist schwer – vor allem dann, wenn man mit so einem komischen Apparat namens „Validator“ zu tun hat. Diese Erfahrung macht jedenfalls eine ältere Kundin, die an diesem Montagmittag am Bushof in Aachen in einen Aseag-Bus steigt und nicht genau weiß, wie und wo sie ihr nagelneues „eTicket“ nun an dieses Gerät halten soll, damit sie grünes Licht erhält.