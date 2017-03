Würselen/Aachen.

Bis zum Sommer sind sie noch zwei selbstständige Schulen, das Abendgymnasium Aachen und das Euregio-Kolleg in Würselen. Doch ab dem Wintersemester 2017/18 fusionieren sie und bilden das „Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen“. Am Samstag veranstalteten sie erstmals gemeinsam einen „Tag der offenen Tür“ am künftigen Hauptsitz in Würselen und informierten über die Möglichkeiten, die das Weiterbildungskolleg bietet.